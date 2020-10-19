Son depremler listesi 19 Ekim 2020: En son nerede ve ne zaman deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Ülkemizde meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetine yönelik detayları Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde yayınlıyor. Bu bağlamda; son depremler listesi araştırılırken son zamanlarda sıkça depremlerin yaşanması araştırmaları da bu yönde arttırdı. Haberimizin içerisinden 19 Ekim 2020 son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.19 06:47:45 36.8075 29.2910 8.1 -.- 1.2 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.10.19 05:04:23 39.0498 27.8038 5.0 -.- 2.1 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.10.19 05:03:01 38.9903 44.2983 9.1 -.- 2.8 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2020.10.19 04:51:18 39.3203 24.3948 10.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.19 04:10:18 36.9593 28.1403 5.1 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.19 04:03:51 35.9820 28.7727 6.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.19 03:57:32 37.8065 29.4722 5.0 -.- 2.4 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.10.19 03:23:05 39.3888 40.4557 4.6 -.- 1.9 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.10.19 02:41:12 36.6165 31.7042 101.1 -.- 2.1 -.- OKURCALAR-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2020.10.19 02:15:40 38.6505 42.0283 20.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2020.10.19 02:02:52 39.1683 27.7922 10.2 -.- 1.5 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.10.19 00:44:08 39.8110 24.1285 27.9 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2020.10.19 00:25:10 38.9630 44.3333 8.6 -.- 2.4 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN) İlksel
2020.10.19 00:23:36 39.0058 44.3808 20.3 -.- 2.1 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2020.10.19 00:17:00 38.2018 26.5653 7.8 -.- 1.6 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2020.10.19 00:11:14 36.9062 27.7207 8.1 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.18 21:59:27 38.3142 42.6757 7.9 -.- 1.5 -.- KAGANLI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2020.10.18 21:58:55 39.0383 30.9252 9.5 -.- 1.6 -.- CUKURKUYU-BAYAT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.10.18 20:47:45 39.0437 26.0067 3.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.18 20:17:22 37.0832 27.6027 5.5 -.- 1.5 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
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