Yağmur İstanbul’u göle çevirdi

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış, hayatın olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde etkisini arttıran yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yazar Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katını aşırı yağış nedeniyle su bastı. Avrupa Yakası'nda da yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.Maltepe'de taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.Kadıköy'de motosikletli 2 kurye sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan kuryeler trafikte ilerleyen sürücüleri uyararak yardım bekledi.Sultanbeyli'de etkili olan sağanak yağış sonrası üç katlı bir binanın zemin katı suyla doldu. İçeride bulunan bir kişi kendi imkânlarıyla camdan çıkarak kurtuldu.