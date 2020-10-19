Yozgat'ta midibüs devrildi: 16 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Araplı beldesi mevkiinde meydana geldi. Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki belediyeye ait 66 LM 540 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Ali Yüce ile birlikte toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.