‘Mermiler az mı geldi’ soruşturması

İstanbul'da, Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti davasında yaşanan mermili polemiğe savcılık el koydu. Geçen ay yapılan duruşmada sanık Rıza Keten ve eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında tartışma çıkmıştı. Keten'in yakını Murat Keten, Çaltı'ya yönelik "Sana sıktığımız mermiler az mı geldi?" dedi. Bu sözlere soruşturma başlatıldı. Tarafların "müşteki şüpheli" olduğu dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. 10 sanığın yargılandığı cinayet davasında ise karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı "kasten öldürme" suçundan sanık Şenol Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da 16'şar yıl, Hacı Avcı ve Engin Gölve de 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında beraat kararı alındı.