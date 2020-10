Mübarek Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi! 2020 Mevlid Kandili ne zaman?

İslam alemini için büyük önem taşıyan Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının On birinci gecesini On ikinci'ye bağlayan geceyi temsil eden bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 diyanet takvimi ile duyuruldu. Bol bol ibadet edilip, namazların kılınacağı kandil günü kutlu doğum haftası ilan edilmiştir. Peki Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısı ile rebiyülevvel ayının 12.günü idrak edilen bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe denk geliyor…