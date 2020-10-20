Adana'da sahte alkol operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insanların sağlığını hiçe sayan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA





Seyhan ilçesindeki bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı alan KOM polisi, operasyon düğmeye bastı. Yapılan şok baskın da piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Polis olayla ilgili gözaltına aldığı bir kişiyi sorgulamak için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.