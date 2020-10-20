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'da operasyonu

polisi gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan ele geçirdi. Bin 400 litre sahte alkole el koyan ekipler, olayla ilgili bir şüpheliyi de gözaltına aldı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:16 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:17 ABONE OL
Adana'da sahte alkol operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insanların sağlığını hiçe sayan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA



Seyhan ilçesindeki bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı alan KOM polisi, operasyon düğmeye bastı. Yapılan şok baskın da piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Polis olayla ilgili gözaltına aldığı bir kişiyi sorgulamak için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Adana'da sahte alkol operasyonu
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