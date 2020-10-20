SON DAKİKA: Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, son durum ne?

Az önce gelen son dakika bilgisine göre, 90'lı yılların arabesk şarkıcısı Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayağındaki ağrılar nedeniyle tedavi görmeye başlayan ünlü şarkıcının, hastalığının ilerlediği öğrenildi. Verdiği röportajda konuşmakta bir hayli zorluk çeken ve yorgun olduğu gözlenen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgiyi arkadaşı Hakan Yılmaz verdi. Peki, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HAKAN TAŞIYAN HASTANEYE KALDIRILDI! HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ayağındaki ağrıların artması ardından tedavi görmeye başlayan Hakan Taşıyan'ın hastalığı ilerledi. Haziran ayından bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Hakan Taşıyan konuşmakta güçlük çekecek duruma geldi.

İşte Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili o açıklama;