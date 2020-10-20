Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının Ege kolunun dirilik gösterdiğini belirterek, "Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz. Bunun kırılmayan bölümü Kuzey Marmara kolu ki, burada İstanbul kolu ile Tekirdağ kolunda deprem bekliyoruz. Bütün odaklanmamız bu noktada. Ancak Saros Körfezi'nden sonra Kuzey Anadolu kırığının Selanik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege kolu dirilik göstermektedir" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının sınır tanımadığını ve Kuzey Marmara kolu İstanbul ile Tekirdağ'da deprem beklediklerini söyledi. Yunanistan Saros Körfezi Anadolu kırığında dirilik gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Ercan, "Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz. Bunun kırılmayan bölümü Kuzey Marmara kolu ki, burada İstanbul kolu ile Tekirdağ kolunda deprem bekliyoruz. Bütün odaklanmamız bu noktada. Ancak Saros Körfezi'nden sonra Kuzey Anadolu kırığının Selanik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege kolu dirilik göstermektedir.