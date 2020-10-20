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Ünlü uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!

Son dönemdeki tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklaması geldi! Kuzey Anadolu kırığının sınır tanımadığını belirten Ercan, Marmara'da İstanbul ve Tekirdağ kolunda deprem beklediklerini tüm odaklanmalarının bu noktada olduğunu belirtti. İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü hakkında da dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 7.1 şiddetine varan bir deprem beklediklerini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:24 Son Güncelleme: 20.10.2020 11:29 ABONE OL
Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!

Geçtiğimiz ay Marmara Ereğlisi'nde yaşanan İstanbul'da da hissedilmişti. Tekirdağ ve İstanbul'un deprem tehlikesi altında olduğunu ifade eden Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Kuzey Anadolu kırığının Ege kolunda dirilik olduğunu vurgulayan ünlü deprem uzmanı özellikle Tekirdağ ve İstanbul'da yıkıcı büyüklükte deprem olabileceğini belirtti. açıklamasında bulunan Ercan, Saros Körfezi ve Gökçeada bölgesine de dikkat çekti.

PROF. DR. AHMET ERCAN'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI! BÜYÜKLÜĞÜ 7.1 OLAN...

İşte detaylar...

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının Ege kolunun dirilik gösterdiğini belirterek, "Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz. Bunun kırılmayan bölümü Kuzey Marmara kolu ki, burada İstanbul kolu ile Tekirdağ kolunda bekliyoruz. Bütün odaklanmamız bu noktada. Ancak Saros Körfezi'nden sonra Kuzey Anadolu kırığının Selanik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege kolu dirilik göstermektedir" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının sınır tanımadığını ve Kuzey Marmara kolu İstanbul ile Tekirdağ'da deprem beklediklerini söyledi. Yunanistan Saros Körfezi Anadolu kırığında dirilik gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Ercan, "Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz. Bunun kırılmayan bölümü Kuzey Marmara kolu ki, burada İstanbul kolu ile Tekirdağ kolunda deprem bekliyoruz. Bütün odaklanmamız bu noktada. Ancak Saros Körfezi'nden sonra Kuzey Anadolu kırığının Selanik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege kolu dirilik göstermektedir.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!

Bunun üzerinde olan depremcik ile depremler düzgün bir sıralamayla Saros Körfezi'nden Gökçeada oradan Selanik, üç parmak yarım adaları önünden Eğriboz Adası'nın kuzeyinden Atina'ya doğru yönlenmektedir. Bu kırıkta eğer o bölge bizde olsaydı siyasi olarak biz ona Kuzey Anadolu kırığının en batı kolu diyecektik. Şu anda Ege sularında Yunanistan içinde olursa Selanik, Atina depremi diye geçecektir" dedi.

'YIKICI BÜYÜKLÜKTE DEPREM'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu bölgede bekledikleri depremin yıkıcı büyüklüğünde olacağını belirterek, "Burada beklediğimiz deprem büyüklüğü yıkıcı bir büyüklükte olacaktır. Aşağı yukarı 6.3, 6.5., 7 arasında hatta 7.1'e kadar varan bir deprem üreterek bu kırığı ya tek parça ya da birkaç parça olarak kırarak boşaltacaktır. Tabi bu deprem Kuzey Marmara depremini tetikler mi? Yoksa Saros Körfezi gibi veya kolu gibi önceden mi kırılır bunu bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Kuzey Anadolu kırığının Kuzey Ege kolu deprem üretmek üzere gerginlik biriktirmektedir. Bunun boşalması durumunda tabi Dedeağaç, Selanik Batı Rumeli, İskeçe, Gümülcine, Kavala, Atina etkilenecektir.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!

Türkiye kıyıların da ise Ege'ye bakan Edirne kıyıları yani Enez, Gelibolu, Çanakkale bunun yanı sıra Balıkesir kıyıları hatta İzmir olacak bu depremden etkilenmesi beklenir. Bu için tarih veremeyiz" diye konuştu.

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Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor!
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