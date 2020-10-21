Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne içme suyu sağlayacak sondaj çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.



KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak'ın da yer aldığı incelemede Başkan Güngör, yapılan sondajla bölgenin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak, çok kaliteli bir kaynağa ulaşıldığını belirtti.



KALİTELİ İÇME SUYU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yedi kuyular bölgemizde KASKİ'nin yaptığı çalışmalar neticesinde bu bölgenin içme suyunu karşılayacak suya ulaştık. 609 metrede saniyede 10 litre su almaya başladık. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de içme suyuydu. Hamdolsun sondaj çalışmalarımız olumlu sonuç verdi. İnşallah bu çalışmamızla bölgede uzun yıllar içme suyu sorunu yaşanmayacak" dedi.



BÖLGE STANDARDI YÜKSELİYOR



Yedi kuyular Kayak Merkezi'nde hayata geçirilen yatırımlarla bölgenin cazibesini artırmayıhedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yedi kuyular Kayak Merkezi'miz hızla sezona hazırlanıyor. Bölgeye ulaşım sağlayan yolda genişletme ve asfalt serimi gerçekleştirdik. Bedesten ve 25 Bungalov Ev'in inşaatı devam ediyor. bölgenin standardı da yükseliyor'' dedi.