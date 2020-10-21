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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 21 Ekim Çılgın sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 72 milyon TL devretmişti. Peki, 21 Ekim saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto 21 Ekim sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:35 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'da yeni dönem ile beraber Çılgın çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 72 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

21 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 29, 45, 52, 81, 82, 86 ve joker 26 oldu. 5+1 bilen de çıkmazken 5 bilen kişi sayısı ise 3 olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 72 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 21 Ekim Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Aşağıda bilet sorgulama ekranına giderek çekiliş sonucunu sorgulayabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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