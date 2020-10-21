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Belediyesi Zabıta Müdürü, seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

Aydın'ın ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, pazar yerinde ekibiyle gerçekleştirdiği denetim sırasında, bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:01 Son Güncelleme: 21.10.2020 17:32 ABONE OL
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, ekibiyle Çarşamba Pazarı'nda denetime çıktı.

Pazar yerinde seyyar satıcılık yaptığı belirtilen B.T. ile zabıta ekibi arasında tartışma çıktı.


Murat Hacıfettahoğlu

Tartışmada B.T, Hacıfettahoğlu'nu bıçakla yaraladı.


Saldırgan B.T.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli B.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

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Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
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