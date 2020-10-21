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'de facianın eşiğinden dönüldü

'de yoldaki su birikintisi yüzünden şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, yol kenarındaki 2 eve çarptıktan sonra durabildi. Otobüsteki 6 yolcunun hafif yaralandığı , güvenlik kameralarına da yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:11 ABONE OL
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, Konak ilçesindeki Zeytinlik Mahallesi 1171 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Konak yönüne giden belediye otobüsü, yolda biriken su sebebiyle şoförün kontrolünden çıktı. Otobüs, yol kenarında bulunan evlere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün çarptığı iki evde maddi hasar oluşurken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün kontrolden çıkıp iki eve çarpıp durduğu görüldü.

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İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
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