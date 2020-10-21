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nerede, nasıl gidilir? ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilen son günlerde tüm Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. 1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ederken tarihi yapıyı görmeye, ziyaret etmeye gitmek isteyen vatandaşlar şimdilerde caminin adresine ilişkin bilgileri merak ediyor. Buna göre; , nasıl gidilir, haritadaki yeri ve konumu nerede? ?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:10 ABONE OL
Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?

Türkiye'nin gündeminde yer alan nerede, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Danıştay kararıyla ibadete açılma kararının ardından İstanbul'daki Kariye Camisi, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Cuma namazıyla 75 yıl sonra ibadete açılacak. Bu noktada, yeniden camiye çevrilmesi ve ibadete açılması beklenen Kariye Camii yeri merak konusu oldu. Peki , nasıl gidilir? ?

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Türk tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Kariye Camii, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer alıyor.

Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?

KARİYE CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? KARİYE CAMİİ İBADETE AÇILDI MI?

Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.

Anadolu yakasından gelenler için

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelenler için

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.

Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?

75 YIL SONRA KARİYE'DE İLK NAMAZ

Cuma günü açılacak camideki ilk namaza Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos'ta imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılması kararı verilen , cuma namazıyla birlikte kapılarını açıyor. 21 Ağustos'ta verilen kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ibadet için hazırlık yaptığı camide 75 yıl sonra yeniden kılınacak ilk namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 1945 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen camide, Ayasofya Camii'ndeki mozaiklerde uygulanan perde sisteminin bir benzeri kullanılacak.

Resmi Gazetede 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

İLK CUMA NAMAZINA ERDOĞAN DA KATILACAK

Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi yapıda ibadet edilebilmesi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Kariye Camii, 30 Ekim Cuma günü kapılarını açacak. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?
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