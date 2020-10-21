Türkiye'nin gündeminde yer alan Kariye Camii nerede, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Danıştay kararıyla ibadete açılma kararının ardından İstanbul'daki Kariye Camisi, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Cuma namazıyla 75 yıl sonra ibadete açılacak. Bu noktada, yeniden camiye çevrilmesi ve ibadete açılması beklenen Kariye Camii yeri merak konusu oldu. Peki Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?
Türk tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Kariye Camii, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer alıyor.
Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.
Anadolu yakasından gelenler için
Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Avrupa yakasından gelenler için
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.
Cuma günü açılacak camideki ilk namaza Erdoğan da katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos'ta imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılması kararı verilen Kariye Camii, cuma namazıyla birlikte kapılarını açıyor. 21 Ağustos'ta verilen kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ibadet için hazırlık yaptığı camide 75 yıl sonra yeniden kılınacak ilk namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 1945 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen camide, Ayasofya Camii'ndeki mozaiklerde uygulanan perde sisteminin bir benzeri kullanılacak.
Resmi Gazetede 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi yapıda ibadet edilebilmesi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Kariye Camii, 30 Ekim Cuma günü kapılarını açacak. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.