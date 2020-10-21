Türkiye'nin gündeminde yer alan Kariye Camii nerede, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Danıştay kararıyla ibadete açılma kararının ardından İstanbul'daki Kariye Camisi, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Cuma namazıyla 75 yıl sonra ibadete açılacak. Bu noktada, yeniden camiye çevrilmesi ve ibadete açılması beklenen Kariye Camii yeri merak konusu oldu. Peki Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Türk tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Kariye Camii, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer alıyor.