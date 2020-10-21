SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

Polisin yaptığı inceleme sonucu taciz şüphelisinin, Zeki A. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Zeki A., polis ekiplerince olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın, 'kasten yaralama' ve 'parada sahtecilik' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Zeki A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.