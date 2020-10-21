SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

17 Ekim günü saat 21. 30 sıralarında Adana İli Ceyhan ilçesine yer alan Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yaşanan korkunç taciz olayına ilişkin son dakika haberleri geliyor. Bulvar üzerine yürüyen 17 yaşındaki A.G adlı genç kız, 23 yaşındaki Zeki A. isimli şahıs tarafından yaklaşık 100 metre takip edildikten sonra taciz edildi. Genç kızın yaşadığı korkunç olayı polise aktarması sonrası kıskıvrak yakalanan Zeki A. emniyette verdiği mide bulandıran ifadeyle gündeme geldi.
Adana Ceyhan'da meydana gelen taciz olayına ilişkin son dakika detayları şöyle;
Adana'nın Ceyhan ilçesinde A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.
Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen A.G.'nin, 100 metre mesafeyle kızı takip eden şüpheli tarafından taciz edildiği iddia edildi. A.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Polisin yaptığı inceleme sonucu taciz şüphelisinin, Zeki A. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Zeki A., polis ekiplerince olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın, 'kasten yaralama' ve 'parada sahtecilik' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Zeki A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.