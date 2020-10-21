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SON DAKİKA! ’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

’nın Ceyhan ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları isyan ettirdi. 17 Ekim günü saat 21.30’da yaşanan olayda Zeki A. İsimli 23 yaşındaki şahıs, ’nda yolda yürüyen 17 yaşındaki A.G adlı genç kızı takip etmeye başladı. Yaklaşık 100 metre boyunca takibi sürdüren Zeki A. bir noktadan sonra genç kızı etti. 17 yaşındaki kızın şikayeti üzerine yakalanan şahsın verdiği ifadedeki detaylar mide bulandırdı. İşte son dakika haberinden detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 19:10 Son Güncelleme: 21.10.2020 19:12 ABONE OL
SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

17 Ekim günü saat 21. 30 sıralarında İli Ceyhan ilçesine yer alan 'nda yaşanan korkunç olayına ilişkin son dakika haberleri geliyor. Bulvar üzerine yürüyen 17 yaşındaki A.G adlı genç kız, 23 yaşındaki Zeki A. isimli şahıs tarafından yaklaşık 100 metre takip edildikten sonra taciz edildi. Genç kızın yaşadığı korkunç olayı polise aktarması sonrası kıskıvrak yakalanan Zeki A. emniyette verdiği mide bulandıran ifadeyle gündeme geldi.

SON DAKİKA! UTANMAZ TACİZCİNİN İFADESİ MİDE BULANDIRDI!

Adana Ceyhan'da meydana gelen taciz olayına ilişkin son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

'nın Ceyhan ilçesinde A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, 'nda meydana geldi. Yolda yürüyen A.G.'nin, 100 metre mesafeyle kızı takip eden şüpheli tarafından edildiği iddia edildi. A.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

Polisin yaptığı inceleme sonucu şüphelisinin, Zeki A. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Zeki A., polis ekiplerince olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın, 'kasten yaralama' ve 'parada sahtecilik' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Zeki A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!

MİDE BULANDIRAN SAVUNMA

A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.

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SON DAKİKA! Adana’da iğrenç olay! Utanmaz tacizcinin ifadesi mide bulandırdı!
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