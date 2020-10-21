SON DAKİKA! Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesi verilerine göre Antalya Kepez'de saat 23.14'te 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 74.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde merkez üssüne yakın konumda yer alan illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.







KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



DEPREMİN DETAYLARI