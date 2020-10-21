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SON DAKİKA! ’da ! ve BURADA...

ile Afet ve () tarafından yayınlanan verilerine göre Kepez’de saat 23.14'te korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar ülkemizde de merkez üssüne yakın konumdaki illerde hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 00:01 Son Güncelleme: 22.10.2020 00:02 ABONE OL
SON DAKİKA! Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesi verilerine göre Antalya Kepez'de saat 23.14'te 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 74.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde merkez üssüne yakın konumda yer alan illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA! Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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