Son dakika haberler: Doğa harikasındaki rezalet ortaya çıkmıştı! Bakanlık harekete geçti...

"Kaldırın derse, kaldıracağız. Yapı Kayıt Belgesi geçerli olsa bile, doğal sit ve ÖÇK bölgesinde. Bu arada belediye zaten mühürleme işlemini gerçekleştirmiş. Bu süreçte inşaat sahibinin herhangi bir faaliyet yapmaması gerekiyor. Belediyenin burada işlemi yürüttürmesi lazım, özel yasa var, koruma alanı."