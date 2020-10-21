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: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...

haberi: Aydın'ın Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan ünlülere çiçek hediye ederek fotoğraf çektiren muhtar korona testi yaptırdı. Muhtarın testi pozitif çıktı. Yaşanan olay sonrası gözler ve Buket Dereoğlu'na çevrildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:35 Son Güncelleme: 21.10.2020 11:45 ABONE OL
Son dakika haberler: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Aydın'a gelen ünlü oyuncular ve Buket Dereoğlu ile aynı karelerde yer alan Aydınlı muhtar Ünal Aktaş'ın korona virüs testinin pozitif çıkması tedirginliğe neden oldu.

Son dakika haberler: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...

Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Efeler Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a açılış töreninde eşlik etti.

Son dakika haberler: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...

Muhtar Aktaş, sokağın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Atay'a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesti.

Son dakika haberler: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...

Başkan Atay ve oyuncular Kınay ve Dereoğlu ile temasta bulunarak aynı karede fotoğraf çektiren Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın açılışın ardından yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Son dakika haberler: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...

Hemen tedavi altına alınan muhtar Aktaş ile birlikte açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu. Açılışta Aktaş'ın temas ettiği kişilerin karantinaya alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.

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Son dakika haberler: Ünlü oyunculara korona şoku! Bu fotoğraf sonrası büyük panik...
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