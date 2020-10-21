Son dakika: Tapudaki hatayı fırsata çeviriip sahibi olmadığı arsayı 555 bin liraya sattı!

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİ İLE ARSA BAŞKASINA TAHSİS EDİLMİŞ



Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde isim benzerliği nedeni ile yapılan hatadan dolayı mağdur olduğunu belirten Coşar, yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Coşar, "Tapudan edindiğimiz bilgiye göre bu arsa üzerinde yaklaşık 15 yıl önce kadastro düzenlemesi yapılmış. Kadastro sürecinde isim benzerliğinden başka bir kişiye burası onaylanmış. Tapu bu yanlışlığını kabul ediyor. Ama bize yanlışlık yaptık tapumuzu geri devredin diyorlar. 'Pardon tapumu devret' bizim paramız nerde?" diye konuştu.



"MAĞDUR İKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"



Tapusunun elinde olmasına rağmen hükümsüz olduğunu belirten Coşar, "Burada benim yapmış olduğum bir gerçek tapu dairesine güvenmek oldu. Devletin kurumuna güvenmeyip de biz kime güveneceğiz? Tapumuz olmasına rağmen burada bir işlem yaptıramıyorum. Araziyi bize satan kişi ile irtibat kuramadık, görüşmemiz olmadı. Ben mağdurken suçlu duruma düştüm. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum, ben yandım başkası yanmasın"

Öte yandan gerçek arsa sahibinin geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği, Ankara'da yaşayan mirasçılarının davaya müdahil olduğu öğrenildi. Samsun istinaf mahkemesine sürecinin devam ettiği kaydedildi.