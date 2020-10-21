Tarihi 1237 yıllık Emirşaban Camisi restore ediliyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan 12 asır önce yapılan tarihi Emir Şaban Camisi Kültür ve Turizm Bakanlığı,Hakkari İl Özel idaresi ,Çukurca kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından restorasyon çalışmasına başlanıldı.

2020 yılında başlanılan restorasyon çalışmaları Orijinal hali moloz taş örgülü duvarlar ve düz toprak dam şeklinde olunacak şekilde restorasyonuna başlanılan tarihi caminin çalışmaları son hızla devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar Hz Ömer zamanında İran'ın fethi esnasında Abdullah Bin Ömer komutasındaki İslam ordusunun 3 kumandanından biri olan Emir Şaban hazretleri Hicri takvime göre 635 yılında Medlerden alarak Çukurca'yı fethetmiştir.Akabinde Emirşaban camisini yaparak buradaki yöre halkına islam'ı anlatmış ve 12 asırdan beridir yöre halkı islam'ı benimsemiştir.Bu kadar önemli tarihi bir eserin günümüze kadar gelmesi yöre halkının bu emanete ne kadar sahiplendiğinin bir örneğidir.

Fakat yılların vermiş olduğu coğrafik koşullar maalesef eserlerin yıpranmasına neden olmaktadır.İlçe halkı olarak çok önemsediğimiz ve aynı zamanda bölgemizdeki inanç turizmi için çok önemli olan Emir Şaban camisinin restorasyon çalışması her aşamasında eski haline uygun bir şekilde yapılıyor olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hakkari valiliğimizin titizlikle yürüttükleri bu çalışma büyük bir önem taşımaktadır.Başkan Dündar; İnşallah yapılan bu restorasyon çalışmalarının sonunda tarihi camimizin eski haline dönüşmesiyle birlikte tarihi Çukurca kale evlerinin tamamının restorasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi için kaynak çalışmalarımız devam edecektir.

Başkan Dündar Bizler artık Çukurca'nın adının terörle değil tarihi ve kültürüyle dünyanın gündeminde yer almasını istiyoruz. Çukurca çok büyük acılar yaşayarak onlarca şehit verdi.Bizler artık Cumhurbaşkanımızın sayesinde oluşan bu huzur ve güzel iklimin devamı için el birliği ile mücadelemize devam edeceğiz.İlçemizin inanç turizmi haline gelebilmesi için her türlü çalışmalara öncülük yapacaklarını belirtti.