Tunceli’de sığınaklar imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mazgirt ilçesi kırsalında, gerçekleştiren operasyonda, 2 sığınak imha edildi.

Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda, 75 kilo amonyum nitrat, bir el yapımı patlayıcı devre kartı, 5 patlayıcı anahtar sistemi, bir patlayıcı basma düzeneği, bir el telsizi, 3 6'lı pil bloğu, bir büyük tüp, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 örgütsel kitap, 4 şemsiye, 8 çift mekap ayakkabı, 7 terörist kıyafeti, 3 yağmurluk, 7 sırt çantası, 10 kilo peynir, 10 kilo çay, 10 kilo zeytin, 30 kilo pirinç, 4 testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve sığınaklar operasyon bölgesinde imha edildi.