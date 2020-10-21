Uzmanlardan son dakika uyarısı: Corona virüsü aylar sonra da görülebilir! İşte gün gün corona virüs belirtileri!

Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara benzer belirtiler gösteren Covid-19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına almışken uzmanlardan son dakika araştırmaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak Daily Mail'deki habere göre, araştırmacılar Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi ve sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacıların yaptığı incelemeler sonucunda teşhis konulduktan 3 ay sonra bile hastaların bir kısmında akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü ortaya çıktı. Peki; corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte gün gün corona belirtileri ile son dakika haberinin detayları!

UZMANLARDAN UYARI GELDİ: KORONAVİRÜS AYLAR SONRA DA GÖRÜLEBİLİR!

Nefes darlığı, yüksek ateş, öksürük gibi corona belirtileri bilinirken uzmanlar da araştırmalarına devam ediyor. Son olarak yapılan araştırmaya göre; teşhis konulduktan birkaç ay sonra da bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.

İşte uzmanların corona virüsü belirtilerine yönelik araştırma detayları!