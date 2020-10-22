2020 Diyanet dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi nedir?

Mübarek Mevlid Kandili tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet 2020 dini günler takvimine göre ise kandil günleri belli oldu. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan bugün için ibadet edecek olan vatandaşlar büyük heyecan içine girdi. Müslüman vatandaşların bol bol zikirde bulunduğu ve Kuran-ı Kerim okunduğu kandil günleri her zaman önemiyle merak edilir. Peki 2020 Dini günler takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET TAKVİMİ

Diyanet dini günler takvimi ile 2020 Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Haberimizde, Mevlid Kandili tarihine ve Mevlid Kandili önemine dair merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.