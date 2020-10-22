2020 Diyanet dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi nedir?

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2020 Diyanet dini günler takvimi: ne zaman, hangi gün? nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre tarihi belli oldu. Müslümanların bol bol dualar edip, namazlarını kıldığı kandil günleri büyük önem taşıyor. Bu önemli, anlamlı günün gelmesi ile birlikte 2020 Mevlid Kandili günü tarihi de en çok merak konular arasında yer alarak trend listesinde zirveye yükseldi. Rebiülevvel ayının onbirinci gecesini onikinci’ye bağlayan gece olarak kutlanan , hangi gün? kutlanan 2020 Dini günler takvimi! ve anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:47 Son Güncelleme: 22.10.2020 08:48 ABONE OL
2020 Dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi nedir?

Mübarek tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet 2020 dini günler takvimine göre ise kandil günleri belli oldu. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan bugün için ibadet edecek olan vatandaşlar büyük heyecan içine girdi. Müslüman vatandaşların bol bol zikirde bulunduğu ve Kuran-ı Kerim okunduğu kandil günleri her zaman önemiyle merak edilir. Peki 2020 Dini günler takvimi ile , hangi gün? nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET TAKVİMİ

Diyanet dini günler takvimi ile 2020 Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Haberimizde, Mevlid Kandili tarihine ve Mevlid Kandili önemine dair merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

2020 Dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, 28 Ekim 2020 tarihine denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

2020 Dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi nedir?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ- 2020

R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........

1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........

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