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350 bin TL değerinde kaçak makaron operasyonu

Polisi tarafından il girişinde operasyon yapılan bir araçta piyasa değeri 350 bin TL olan kaçak gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:45 ABONE OL
350 bin TL değerinde kaçak makaron operasyonu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron sevkiyatı ile ilgili araştırma başlattı.

Gaziantep Çevre Yolundan Kahramanmaraş'a doğru ilerleyen Adana plakalı kapalı kasa kamyoneti takip eden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alternatif yollardan geçiş yapmaya çalışan aracı, tüm yolları tutarak abluka altına aldı. Operasyon yapılan araçta 820 bin dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 350 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.

Araç içerisindeki Şüpheli Veysi Ş. (32) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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350 bin TL değerinde kaçak makaron operasyonu
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