Ardahan’da enerji üretimi!

Ardahan'ın Ak Partili Köprülü Belediyesi'nin yakın bir zamanda faaliyete girecek olan GES elektrik enerjisi ile bölgede örnek belediye oldu.

Ardahan-Göle ilçesi Köprülü Beldedesi tarafından 45 dönüm arazi üzerinde, 5 bin panelden oluşan güneş enerji santrali kuruldu.

Bu güneş enerjisi santralin de 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ile yarım milyon dolara yakın bir gelir elde edilmesi beklenirken 800 civarında evin iç ihtiyacı karşılanacak. Türkiye'de belde belediye düzeyinde ki ilk güneş enerji santrali olma özelliğine sahip sistem, diğer belediyelere de örnek oldu. Bölgede bu Proje ile yola çıkan bazı belediye yetkilileri, güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladılar.

Bölgede ilklere imza atan başarılı belde belediye Başkanı Yücel Akkoç bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Köprülü Belediyesi GES enerji üretim montaj çalışmaları devam ediyor. Yeniden bir Şehir oluşturuyoruz. Kendi elektiriğini üreten bir belediye haline geleceğiz. Ayrıca tüm mahalle ve civarındaki köylere de elektrik satıp, belediyemize gelir sağlayacağız."