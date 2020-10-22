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Asansörü 5 saniyede eden sistem geliştirildi

'da görev yapan erkek hemşire, kabinlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil tüm virüs ve bakterilere karşı kısa sürede edebilen sistem geliştirdi. Sağlık çalışanı Metin Yılmaz, "Asansör kapısı açılınca sistem otomatik olarak kabin içindeki fıskiyelerden 5 saniye boyunca dezenfeksiyon solüsyonu püskürtüyor. Bu şekilde asansör steril hale geliyor" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:27 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:05 ABONE OL
Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi

KAPI AÇILINCA DEVREYE GİRİYOR

Devlet Hastanesi hemşiresi Metin Yılmaz, kabinlerini Kovid-19 dahil tüm virüs ve bakterilere karşı 5 saniyede edebilen sistem için başvurusu yaptı. Asansör kapısının açılmasıyla birlikte sistem otomatik olarak devreye girerek asansör kabinin içine farklı noktalardan dezenfektan püskürtüyor ve kapalı ortamdaki virüsün veya bakterilerin bertaraf edilmesini sağlıyor.

Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi

KORKULU RÜYA KOVİD-19

Sistemi geliştiren Devlet Hastanesi hemşiresi Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı sararak, adeta korkulu rüya hale gelen Kovid-19 salgıyla beraber, gerekli tedbirlerin alınması hususunda dünya devletlerinin birbirleriyle savaşır hale geldiğini söyledi.

Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi

EN RİSKLİ YERLERDEN BİRİSİ ASANSÖRLER

"Salgın sürecinde bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığını nasıl daha fazla koruyabilirim?" düşüncesi içine girdiğini anlatan Yılmaz, bu anlamda virüsün daha fazla yayılabildiği kapalı ortamların sterilizasyon edilmesi üzerine çalışmalar yapmaya başladığını kaydetti. Yılmaz, binalarda insanların ortak kullanım alanlarından olan ve virüsün daha rahat yayılabileceği asansörlerin edilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak çalışma yürüttüğünü belirtti.

Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi

ASANSÖR STERİL HALE GELİYOR

Geliştirdiği sistemle asansörlerin otomatik olarak edilebilmesini mümkün kıldığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: " kabinin üzerinde dezenfeksiyon deposu ve cihazımız bulunuyor. Cihazı asansörün sistemine entegre ediyoruz. Böylece asansör kapısı açılınca sistem otomatik olarak kabin içindeki fıskiyelerden 5 saniye boyunca dezenfeksiyon solüsyonu püskürtüyor. Bu şekilde asansör steril hale geliyor. Sistem, önleyici hizmet olması hasebiyle hastalığa yakalanmanın önüne geçmede bir numaralı adım olmuş oldu. Bu sistem hastanelerde, işletmelerde, apartmanlardaki asansörlerde kullanılabilir. Sistemi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi

PATENT BAŞVURUSU YAPTI

Yılmaz, sistem sayesinde asansörlerin daha güvenli hale geleceğini ve virüsün bulaş riskini en aza indireceğini kaydetti.

Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi

"BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLUILUK"

Sistemin patentini almak için Türk ve Marka Kurumuna başvurduğunu belirten Yılmaz, "Müracaatım kabul edildi. Bu benim için ayrı bir mutluluk." dedi.

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Asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirildi
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