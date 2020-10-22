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Emniyet Müdürünün anonsu yetti, kapkaççı yarım saatte yakalandı

'ta bir kadının cep telefonunu kap kaç yöntemiyle çalan şüpheli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saat içinde yakalandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:22 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:31 ABONE OL
Emniyet Müdürünün anonsu yetti, kapkaççı yarım saatte yakalandı

Kahramanmaraş'ta parkta oturan bir kadının elinde bulunan cep telefonu bir şüpheli tarafından zorla alındı. Olayı görüp yardıma koşanların polise bildirmesiyle anında haberi olan Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da telsize girerek "Bu şahıs mutlaka yakalanacak, o bölgeden çıkamayacak" anonsu yaptı. Şüpheli yarım saat geçmeden yakalandı.

"BU ŞAHIS MUTLAKA YAKALANACAK"

Bugün saat 14.00 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde bir parkta meydana gelen olayda bankta oturan D.K. (35) isimli kadının yanına yaklaşan bir şüpheli, cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarken, durumu da polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, anonsları takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da telsizden "Bu şahıs mutlaka yakalanacak, o bölgeden çıkamayacak" şeklinde anons geçti.

Emniyet Müdürünün anonsu yetti, kapkaççı yarım saatte yakalandı | Video

Bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis, beyaz gömlekli, mavi kot pantolonlu ve kirli sakallı eşkâli belirten şüpheliyi yakalamak için parklar, apartman bahçeleri ve binaların bodrum katlarını tek tek kontrol etmeye başladı. Ekiplerin eş zamanlı yaptığı çalışmada eşkâle uygun şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekibi tarafından bir apartman bahçesinde yakalandı. Şüpheli şahsın Salih G.(35) olduğu belirlenirken, kadından gasp ettiği cep telefonu da üzerinde ele geçirildi. Suçunu da itiraf eden ve suç kaydı da bulunan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürünün anonsu yetti, kapkaççı yarım saatte yakalandı
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