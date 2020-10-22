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‘En çok emek, ağır hastalar için veriliyor’

ANKARA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
‘En çok emek, ağır hastalar için veriliyor’
Türkiye'de dün 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 513, ağır hasta sayısı bin 504 oldu. Bin 507 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin" dedi.
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‘En çok emek, ağır hastalar için veriliyor’
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