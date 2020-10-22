‘En çok emek, ağır hastalar için veriliyor’

Türkiye'de dün 117 bin
943 Kovid-19
testi yapıldı, 2 bin
13 kişiye hastalık
tanısı konuldu, 68
kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı
9 bin 513, ağır hasta
sayısı bin 504 oldu.
Bin 507 kişinin tedavisinin
tamamlanmasıyla iyileşenlerin
sayısı 308 bin
446'ya yükseldi. Hastalarda
zatürre oranı yüzde 5.6 olarak
açıklandı. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın
en çok emek çektiği
hastalar ağır hastalarımız. Onların
yükünü azaltmak tedbirlere birlikte
uyarak mümkün. Mücadeleye destek
verin" dedi.