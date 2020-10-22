‘En çok emek, ağır hastalar için veriliyor’

Türkiye'de dün 117 bin943 Kovid-19testi yapıldı, 2 bin13 kişiye hastalıktanısı konuldu, 68kişi hayatını kaybetti.Toplam can kaybı9 bin 513, ağır hastasayısı bin 504 oldu.Bin 507 kişinin tedavisinintamamlanmasıyla iyileşenlerinsayısı 308 bin446'ya yükseldi. Hastalardazatürre oranı yüzde 5.6 olarakaçıklandı. Sağlık BakanıFahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızınen çok emek çektiğihastalar ağır hastalarımız. Onlarınyükünü azaltmak tedbirlere birlikteuyarak mümkün. Mücadeleye destekverin" dedi.