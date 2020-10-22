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'te ele geçirilen ceylan derisine yazılmış 'in değeri tam 1 milyon dolar

'te, polisin düzenlediği operasyonda Suriye'nin Halep kentinde müzenin yağmalanmasıyla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:41 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:01 ABONE OL
Gaziantep'te ele geçirilen ceylan derisine yazılmış İncil'in değeri tam 1 milyon dolar

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep'te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen İncil'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi. El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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Gaziantep'te ele geçirilen ceylan derisine yazılmış İncil'in değeri tam 1 milyon dolar
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