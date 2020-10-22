İranlı tırnakçılar tutuklandı! "Bizi İran’a göndermeyin idam ederler"

Konya dahil 4 ilde tırnakçılık yapmak suretiyle yaklaşık 20 bin TL para çalan İran uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, 'Bizi İran'a göndermeyin. Bizi idam ederler' dedikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konya'da tırnakçılık yöntemiyle 4 farklı iş yerinden para çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma sonrası şüphelilerin daha öncede aynı suçtan kayıtları bulunan İran uyruklu Samir Razaeınıkoo (39) ile akrabası Mahdı Razaeınıkoo (34) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunduğu belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonla iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Mersin, Adana ve Niğde illerinde de yine aynı yöntemle 4 farklı iş yerinden daha para çaldığı belirlendi.



'BİZİ İDAM EDERLER'



Türkiye'de oturma izinleri bulunduğu öğrenilen iki İranlının, Hristiyanlık dinine geçtiği de belirtildi. Şüphelilerin polisin kendilerini deport edeceğini düşünerek, ''Bizi İran'a göndermeyin. Bizi idam ederler' dedikleri öğrenildi. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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