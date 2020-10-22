Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde 27 Temmuz tarihinde park edilen bir otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 Euro ve 150 TL para çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden taksi ile kaçtığı tespit edilen şahsın isminin Harun A. olduğu öğrenildi. Şahıs 21 Ekim tarihinde saat 07.40 sıralarında ikamet adresine gelen polisleri görünce çatı katından kaçmaya çalıştı.