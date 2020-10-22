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Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Pendik'te park edilen araçların jammer diye ifade edilen sinyal kesici cihazlarla kilitlenmemesini sağlayıp araçların içindeki değerli eşyaları çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Harun A. isimli hırsız, Temmuz ayında yine aynı yöntemi kullanarak kapısını açtığı bir otomobilden 9 bin 300 Euro ve 150 TL para, 1 adet telefon ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:52 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:53 ABONE OL
Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Pendik'te jammer adı verilen sinyal kesici cihaz kullanarak park edilen otomobilin kapısının kilitlenmesini engelleyen şahıs, otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 Euro ve 150 TL para çaldı. Hırsızlık yapan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde 27 Temmuz tarihinde park edilen bir otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 Euro ve 150 TL para çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden taksi ile kaçtığı tespit edilen şahsın isminin Harun A. olduğu öğrenildi. Şahıs 21 Ekim tarihinde saat 07.40 sıralarında ikamet adresine gelen polisleri görünce çatı katından kaçmaya çalıştı.

Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Şahıs yaşanan kısa süreli kovalamacanın devamında yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet jammer adı verilen sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Şahsın bu cihazı kullanarak otomobil kapılarının kilitlenmesine engel olduğu ve bu sayede hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Yakalanan şahıs, "otodan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!

Öte yandan şahsın jammer kullanarak otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pendik'teki jammerlı hırsız yakayı ele verdi!
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