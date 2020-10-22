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haberi: 'daki siren seslerinin nedeni belli oldu! Hatay'da ne oldu?

Az önce gelen bilgisine göre 'da siren sesleri yükseldi. Hatay'da neler olduğuna dair araştırmalar sürerken şehirde yaşayanlar sosyal medyada siren seslerinin olduğunu ifade etti. Htay Valiliği tarafından yapılan açıklamada İkaz ve Alarm Siren Sistemleri ile ilgili duyuru yapılmıştı. Hatay'daki siren seslerinin nedeni belli oldu! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:24 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Hatay'daki siren seslerinin nedeni belli oldu! Hatay'da ne oldu?

Twitter'da paylaşılan Hatay'daki siren seslerinin ardından vatandaşlar sosyal medyada araştırma yapmaya başladı. Hatay Valiliği, dün yaptığı açıklamada Gaziantep, Hatay ve Kilis şehirlerinde ikaz ve alarm sistemi kurulumu işleri için açıklama yapmıştı. 'Hatay'da ne oldu?' sorusunun cevabı da belli oldu.

"Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; Başkanlığımız ile ASELSAN A.Ş. arasında 19.02.2019 tarihinde imzalanan "Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu İşleri Sözleşmesi" kapsamında İlimizde Kurulumu tamalanan Siren Sistemlerinin geçici muayene kabul işlemleri 20-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu işlemler sahada siren seslerinin çaldırılması ve sesli anons şeklinde olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HATAY VALİLİĞİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

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Son dakika haberi: Hatay'daki siren seslerinin nedeni belli oldu! Hatay'da ne oldu?
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