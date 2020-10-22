Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da tıp fakültesi öğrencisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdığı Hüsnü Can Çökmez'e ait kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık Hüsnü Can Çökmez ile maktul Buket Yıldız'ın bir süre duygusal arkadaşlık yaşadıkları, 2018 yılında tıp okumak için Ukrayna'ya giden Buket Yıldız'ın sanık ile olan arkadaşlığını bitirdiği, sanığın arkadaşlığını sürdürmek için Buket Yıldız ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket Yıldız'ın kabul etmemesi üzerine sanığın da Ukrayna'ya gittiği belirtildi.