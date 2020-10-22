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Son dakika haberi | 'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

'da tıp fakültesinde okuyan eski kız arkadaşı ve arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni öldüren ile ilgili açıklandı. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Çökmez, duruşmadaki;"Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim." sözleri ile tepki çekmişti. Açıklanan gerekçeli kararda Çökmez'in cinayeti tasarlayarak işlediği ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; korkunç cinayete ilişkin gerekçeli karar açıklandı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:00 Son Güncelleme: 22.10.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

Son dakika haberi: 'da tıp fakültesinde okuyan eski kız arkadaşı ve Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 'e ilişkin açıklandı. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 'da tıp fakültesi öğrencisi ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdığı 'e ait kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık Hüsnü Can Çökmez ile maktul Buket Yıldız'ın bir süre duygusal arkadaşlık yaşadıkları, 2018 yılında tıp okumak için Ukrayna'ya giden Buket Yıldız'ın sanık ile olan arkadaşlığını bitirdiği, sanığın arkadaşlığını sürdürmek için Buket Yıldız ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket Yıldız'ın kabul etmemesi üzerine sanığın da Ukrayna'ya gittiği belirtildi.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

'ONUNLA BİRLİKTE OLMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDECEĞİNİ SÖYLEMESİ ÜZERİNE...'

'in 31 Aralık 2018 tarihinde 'ın 'da yaşadığı eve gittiği, bu sırada Buket Yıldız'ın internet üzerinden bir erkek ile görüntülü görüşme yaptığı belirtilen gerekçeli kararda, "Sanık ile maktul arasında tartışma çıktı. Sanık maktule kendisiyle olmayı mı yoksa ölmeyi mi tercih ettiğini sorduğu, maktulun de onunla birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylemesi üzerine sanık evde bulunan bıçakla Buket Yıldız'ın boğazını keserek öldürdü. Sonrasında evin giriş kapısında Zeynep Hüsünbeyi'nin de boğazını keserek öldürdü" denildi.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

Sanığın olayın ardından kırmızı montunu olayın gerçekleştiği evde bıraktığı, evde bulunan cep telefonu, iki adet bilgisayar ve bir adet tableti alarak Türkiye'ye döndüğü bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, bu eşyaları Pendik'te sattığı, sanığın 5 Ocak 2019 tarihinde Kurtköy mezarlığında yakalandığı kaydedildi.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

'UKRAYNA'YA GİDERKEN ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ OLDUĞU...'

Gerekçeli kararda, "Sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirmeden yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı maktul Buket ve arkadaşı maktul Zeynep'in öğrenci oldukları 'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği, Buket'in başka bir şahısla görüştüğünü biliyor olması, daha önce de Buket'le barışmak istemesine rağmen kabul görmemiş olması, sanığın Ukrayna'ya gitmesinin başka bir sebebinin bulunmadığı, evine gittiğinde ona kendisi ile birlikte olmayı mı ölmeyi mi seçeceğini sorduğunun anlaşılması karşısında sanığın Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar vermiş olduğu ve kasten öldürme suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği, eyleminin canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme olamayacağı anlaşıldığından tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, suç işlemeye meyilli kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine iyi hal maddesi hükümleri uygulanmamıştır" denildi.

Sanığın 'ı öldürdükten sonra evde 25 dakika beklediği belirtilen gerekçeli kararda, "Suçu gizlemek için Buket'in ev arkadaşı olduğunu ve eve geleceğini bildiği maktul Zeynep Hüsünbeyi'ni bekleyerek boğazını kesmek suretiyle öldürdüğü" belirtildi.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

DAVANIN GEÇMİŞİ

'da 31 Aralık 2018 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren , olaya hırsızlık süsü vermek için maktüllere ait telefon ve tablet bilgisayarlarla evden çalarak İstanbul'a kaçtı.

Maktüllere ait eşyaları satan Çökmez, Pendik'te mezarlıkta yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Çökmez'in, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
Çökmez'in olay esnasında Yıldız'ın eve gelen arkadaşı Zeynep Hüsünbey'ni de öldürüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın, "Canavarca hisle birden çok kişiyi öldürmek", "Bina dahilinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül 2020 tarihli duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, Çökmez'i, 'ı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Çökmez ayrıca, Zeynep Hüsünbeyi'ni "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNDAN ÜST SINIRA YAKLAŞILARAK CEZA VERDİ

Mahkeme, cinayetlerden sonra maktüllere ait telefon ve tablet bilgisayarı çalan Çökmez'i, "Bina içinde hırsızlık" suçundan üst sınıra yaklaşarak 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da yine üst sınıra yaklaşarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...

KİŞİLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADI

Çökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi.

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Son dakika haberi | Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı...
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