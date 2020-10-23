3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi? 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu on binlerce vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklamalar geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve son durum ne?

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.