Amerika’da 2,5 ay dil eğitimi alacaktı, 5 yıldır parasını alamıyor

İstanbul'da yaşayan Ali Atakan Atasoy (25), bir dil kursunun müdürü olan A.K. tarafından ticaret odalarının işbirliği düzenlendiğini iddia ettiği Amerika'daki 2.5 aylık dil eğitimine katılabileceği iddiasıyla dolandırıldı.

Dil kursu müdürü olan A.K, Amerikan Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) işbirliği ile Amerika'da 2,5 aylık bir dil eğitimi verileceğini iddia etti.

SAHTE DEKONTDA TİCARET ODALARININ ADINI KULLANDI

Atasoy'un 4260 Türk lirasını verdiği hesap numarasına göndermesi halinde eğitime gidebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden A.K, kendisinin verdiği hesaba para gönderen Atasoy'a 'sahte bir dekont' yollayarak, Atasoy'un verdiği paranın TOBB'a gönderildiğini ileri sürdü.

Atasoy, daha sonra yaptığı araştırmalarda TOBB ve Amerikan Ticaret Odası'nın böyle bir eğitimi bulunmadığını öğrenmesiyle dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu.

"ŞİRKET SAHİBİ PARALARI ALIP KAÇTI"

Şikâyet üzerine ifadesi alınan A.K, Atasoy'un dil kursu için müdür olduğu şirkete geldiğini, kurs bedeli ödemesini kendi hesabına gönderttiğini kabul etti. Ancak parayı şirket sahibi Ramazan adlı kişiye verdiğini öne süren A.K, Ramazan adlı kişinin paraları alarak ortadan kaybolduğunu ileri sürdü ve suçlamaları reddetti.

Soruşturmayı yürüten Savcılık, 4260 Türk lirasını aldığı ve sahte dekont ürettiği belirlenen A.K hakkında yargılama talep etti.