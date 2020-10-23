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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve listesi…

kuşağı sınırlarında bulunan ülkemizde olayları yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Akdeniz ve Marmara'da yaşanan son dakika deprem olayları sonrasında vatandaşlarımız en güncel deprem bilgilerine ulaşmak için Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve listesi…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:36 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:40 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Aktif fay hatlarının geçiş yolu üzerinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi ve Akdeniz'de meydan gelen şiddetli depremlerin sonrasında vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (23 EKİM 2020 CUMA)

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve 23 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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