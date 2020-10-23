Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Aktif fay hatlarının geçiş yolu üzerinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi ve Akdeniz'de meydan gelen şiddetli depremlerin sonrasında vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (23 EKİM 2020 CUMA)

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve 23 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;



