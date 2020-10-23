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polisi, aranan 103 kişiyi yakaladı

polisinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada çoğunluğu hapis cezası nedeniyle aranan 103 kişiyi yakalandı. Yakalananlardan 70’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:02 ABONE OL
Kahramanmaraş polisi, aranan 103 kişiyi yakaladı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

Suç ve suçluların önüne geçmek amacıyla, suç işlemeye eğilimli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan polis, artarda gözaltı gerçekleştirdi. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Birçoğunun yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi.

Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 103 şahıs yakalandı.
Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 7 yıla kadar hapis cezası ile aranan 70 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 33 kişi yakalandı.
Yakalanan 103 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, bunlarda 70'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş polisi, aranan 103 kişiyi yakaladı
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