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’da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı

’daki bir hastanede olay yaşandı... Yeni doğan bir bebek öldü denilerek morga kaldırıldı. Bebeğin babası cenaze işlemlerini tamamlamak için cenaze evinden bir adamla birlikte hastanenin morguna indi. Hem baba, hem de cenaze evi görevlisi bebeğin vücudunu kontrol etmesi ile bebeğin hayatta olduğunu fark etti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 22:17 Son Güncelleme: 23.10.2020 22:35 ABONE OL
Meksika’da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı

Meksika'nın Puebla kentinde büyük bir sağlık skandalı yaşandı. IMSS Las Margaritas Hastanesinde sağlık personeli tarafından hayatını kaybettiği gerekçesi ile morga gönderilen 23 haftalık doğan bir bebeğin 2 saattin ardından hayatta olduğu fark edildi.

Bebeğin babası cenaze işlemlerini tamamlamak için cenaze evinden bir adamla birlikte hastanenin morguna indi. Hem baba, hem de cenaze evi görevlisi bebeğin vücudunu kontrol etmesi ile bebeğin hayatta olduğunu fark etti.

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Baba, bebeğin derhal morgdan çıkarılmasını ve tedavi edilmesini sağladı. Bebeğin babasına göre, sağlık personeli oğlunun öldüğüne dair kendisine güvence verdi. Hastane, yaşanılan skandala ilişkin henüz açıklama yapmazken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

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Meksika’da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı
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