Nermin Erbakan mezarı başında anıldı

Yeniden Refah Partisi ve Erbakan Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş Cuma namazı sonrası Merkez Efendi Mezarlığı'na geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Hatice Nermin Erbakan'ın kabri başında toplu şekilde dua edildi.

Dua sonrası anma programına katılanlara teşekkür eden Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan; ''Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza yoldaşlık eden, evlatlarını da aynı irade ile yetiştiren Hatice Nermin Erbakan annemizi rahmetle yâd ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

DAVASINA ADANMIŞ BİR HAYAT

Fatih Erbakan, "Nermin annemiz, millete ve ümmete hizmet yolunda yaptığı çalışmalarda Erbakan hocamıza yoldaşlık etmenin yanında, eş ve anne olma görevlerinden asla ödün vermemiş ve dava şuuruna sahip bir ömür sürmüştür, Nermin Erbakan annemiz, en çok İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma üzülür ve Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için sürekli dua ederdi. Milli Görüş Hareketi'nin başarıya ulaşacağına inanan ilk insanlardandı. Milli Görüş davasına adanmış bir hayat yaşadı" diye konuştu.