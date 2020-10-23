Taksim Meydanı'nda drone ile maske denetimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede ikinci dalganın yaşandığı Koviv-19 salgını İstanbul'da alarma geçildi. Vakalardaki artışa dikkat çeken hekimler, kalabalıktan kaçınılması gerektiğini söyleyerek, bağışıklığın güçlendirilmesi ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün İstanbul'da vaka artış hızına dikkat çekerek ve İstiklal Caddesindeki aşırı yoğunluğa da dikkat çekerek "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık" açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda dün Taksim Meydanı'nda polis drone destekli maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve her geçen gün kalabalığın artış gösterdiği İstiklal Caddesi'nde sabah ve akşam saatlerinde maske denetimi yaptı. Polis, denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak Maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekerken, polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.