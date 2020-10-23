Tapuda 'dublör” kullanıp vurgun yaptılar! Operasyonla yakalandılar...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde sahte belgeleri ve dublörleri kullanarak tapu satışı yaptıkları tespit edilen üç kişilik bir çeteyi çökertti. Yakalanan ve "Nitelikli Dolandırıcılık" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ötürü haklarında yasal işlem yapılan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Şüphelilerin taşınmaz tapularının sahiplerine benzer kişiler buldukları, "Dublör" olarak adlandırılan söz konusu kişilerin fotoğraflarıyla ve tapu sahiplerinin kimlik bilgileriyle sahte kimlik ve belgeler hazırladıkları ve tapu sahiplerinin bilgileri olmadan taşınmazları satarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.