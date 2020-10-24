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4 yıl olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı'na ilk kadın bağış olarak kabul edilen Pınar Erdemil'in cansız bedeninde gerçekleştirilen 4 yıllık eğitim- araştırmanın ardından cenazesi, ailesine teslim edilip, defnedildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, sağlık alanındaki eğitim ve araştırmalara sağladığı katkılardan dolayı aileye teşekkür belgesi verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:07 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:27 ABONE OL
4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

İLK KADIN BAĞIŞ KADAVRA

Yumurtalık kanseri tedavisi gören Pınar Erdemil, 2017 yılında vücudunu olarak bağışladı. İlk kadın bağış kadavra olarak kabul edilen Erdemil, hayatını kaybetti. Ardından Erdemil'in cansız bedeninde eğitim ve araştırmalar gerçekleştirildi.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

TÜM ÖĞRENCİLER ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, eğitimleri sırasında kadavralardan çok şey öğrenen tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik fakülteleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri, cerrahi bilim dallarından pek çok araştırmacı ve anatomist adına şükranlarını ifade etmek üzere Pınar Erdemil'in ailesine bir teşekkür belgesi verdi.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

"HİÇ BİR MATERYAL KADAVRANIN YERİNİ TUTMUYOR"

Dekan Öztürk, hiçbir eğitim materyalinin kadavraların yerini tutmadığını belirterek, öğrencilerin kadavralar sayesinde çok daha iyi bir eğitim alma imkanı yakaladıklarını kaydetti.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

"YERİ DOLDURULAMAZ ÖĞRETİCİ"

'Sonsuz Öğreticiler' olarak ifade ettiği kadavralara hak ettikleri saygı ve özenin gösterildiğini ifade eden Dekan Öztürk, kadavraların sağladığı katkılarla yeri doldurulamaz birer öğretici olduklarını dile getirdi.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

ŞÜKRAN TÖRENİ

Eğitime sağladıkları katkının ardından defin süreçleri tamamlanan bedenler için Anatomi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen şükran törenlerinin, öğrenciler, asistanlar ve hekimlerden sağlık hizmeti alan toplum adına aileye teşekkür sunmak anlamına geldiğini kaydeden Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs, 'ndeki ilk bağışçı-öğretici olan Murat Erdemil'in ardından, kızı Pınar Erdemil'in de 'ilk kadın bağışçı-öğretici' olduğunun altını çizdi.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

PANDEMİ NEDENİYLE SINIRLI KATILIM

Bu kez veda sürecinin pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Örs, tüm Erdemil ailesine şükranlarını illeti.

4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLEREK DEFNEDİLDİ

Bu vesile ile '24-31 Ekim Beden Bağışı Farkındalık Haftası'nın yaklaşmakta olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Örs, beden bağışı hakkında toplumun bilgilendirilmesinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Daha sonra Erdemil'in cenazesi, ailesine teslim edilerek defnedildi.

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4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi
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