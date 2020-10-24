4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi

TÜM ÖĞRENCİLER ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, eğitimleri sırasında kadavralardan çok şey öğrenen tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik fakülteleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri, cerrahi bilim dallarından pek çok araştırmacı ve anatomist adına şükranlarını ifade etmek üzere Pınar Erdemil'in ailesine bir teşekkür belgesi verdi.