5 cinayet 5 kurban

Zonguldak'ta taksicilik yapan Mehmet Ş., taksiyi vermediği için tartıştığı 26 yaşındaki oğlu Egemen Ş. tarafından bıçaklandı. Egemen Ş. komşularına "Babamla tartıştık ambulans çağırın" diyerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba ölürken, zanlı oğlu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Y.A ile Burak Şahin İren (32) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Y.A. yanındaki silah ile ateş ederek İren'i öldürdü. İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ölürken, N.T. ağır yaralandı. İstanbul Esenyurt'ta hurdacılık yapan Beytullah Çelebi (47) geçtiğimiz günlerde Sevim E. ve Yahya E.'nin çocuklarına bir süreliğine binmeleri için bisiklet verdi. Önceki gün bisikleti geri almak için Sevim E. ve Y.E.'nin yaşadığı eve giden Çelebi, çıkan tartışmada Sevim E. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan Sevim E. ve Y.E., polis ekipleri tarafından yakalandı.Bursa'da geçen çarşamba günü bir eğlence mekanına giden Nuri Toğul, iddiaya göre kadın müşterileri rahatsız edince mekan sahibi Murat T. tarafınan dışarı atıldı. Gece geri dönen Nuri Toğul, Murat T.'yi bacağından vurdu. Hastaneden taburcu olan Murat T. arkadaşı Emir Can Ö. ile birlikte Toğul'un peşine düştü. İkili, Nuri Toğul'u Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Durağı'nda yakaladı. Yaşanan kovalamacada Emir Can Ö. Toğul'u bıçaklayarak öldürdü. Murat T., Emir Can Ö., ve kaçtıkları aracı kullanan Murat T.'nin kız kardeşi Elif T. gözaltına alındı.-SABAH