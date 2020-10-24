Çalıntı arabayı sahte plakayla kullanırken yakalandı

Beşiktaş'ta çaldığı spor arabanın plakasını çıkarıp yerine düzenlediği sahte plakayı takan Mehmet A.P.(18), Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından Başakşehir'de yakalandı.





İstanbul Beşiktaş'ta çaldığı spor arabayı; düzenlediği sahte plakayla kullanan Mehmet A.P., Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce Başakşehir'de yakalandı. 26 Eylül günü Beşiktaş'ta yaşanan olayda, O.T. isimli bir kişiye ait olduğu belirtilen spor arabanın çalındığı belirtildi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet A.P.'yi 8 Ekim günü çaldığı araçla beraber Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde yakaladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde şasi numarası sorgulanan arabanın O.T. isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. O.T.'ye ait araçla yakalanan Mehmet A.P.'nin, çaldığı aracın plakasını söktüğü ve yerine kendi hazırladığı sahte plakayı yerleştirdiği ifade edildi. Aracın çalıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Mehmet A.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yaşındaki Mehmet'in farklı suçlardan 15 adet kaydının olduğu ortaya çıktı.





Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından bulunan araç sahibine teslim edildi. Araç sahibi Oto Hırsızlık Büro amirliği ekiplerine teşekkür etti.