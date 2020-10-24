Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Kart başına bin TL dediler. Banka kartlarında işlemlerde bana mesaj geleceği için bana bir telefon numarası vereceklerini bunu bankaya işletmemi istediler. Benden habersiz işlem yapabileceklerini belirttiler. Bence kaçak bahisler var bunlardan kara para aklama durumu olabilir ya da Fettullahçı Terör Örgütünün para aktarma aracıda olabilir diye düşünüyorum.