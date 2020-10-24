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Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

’nın Kozan ilçesinde isimli bir vatandaşın telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı pes dedirtti. Yurt dışı numarasından banka kartlarını kiralamayı teklif eden dolandırıcılar kart başına bin lira teklif etti.

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:31 Son Güncelleme: 24.10.2020 15:32 ABONE OL
Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Dolandırıcılar Kozan'da isimli bir vatandaşın telefonuna +44 7459 871441 no'lu telefondan WhatsApp üzerinden mesaj atarak iletişime geçtiler. Daha önce banka hesabını kiralama üzerine mesaj atan dolandırıcıların oyununu bozmak isteyen Yusuf Tepe müşteri gibi dolandırıcılarla görüştü.

Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Dolandırıcılar 'ye 3 kart için aylık kart başına bin TL ödeme teklif etti. Adeta bir dedektif gibi işin peşine düşen Tepe, internetten yaptığı araştırma ile dolandırıcıların oyununu bozmak için borcu olduğu ve önden ödemek almak istediğini söyledi.

Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Kartları kiralayıp ödeme almak istediğini söyleyen 'ye dolandırıcılar, "Hocam ilk etapta paranın tamamını ödemem. Ödeme yaparsam direk herkese, kartı kullanamadan çok tokatlanırım" yanıtını verdi.

Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyaran savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi. Tepe, "İlk mesajda banka kartlarımın kiralanacağı ve karşılığında ücret ödeneceği söylendi.

Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Kart başına bin TL dediler. Banka kartlarında işlemlerde bana mesaj geleceği için bana bir telefon numarası vereceklerini bunu bankaya işletmemi istediler. Benden habersiz işlem yapabileceklerini belirttiler. Bence kaçak bahisler var bunlardan kara para aklama durumu olabilir ya da Fettullahçı Terör Örgütünün para aktarma aracıda olabilir diye düşünüyorum.

Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!

Kart başına bin TL teklif ettiler. Ben uyandım ama para, ihtiyacı olanların evet diyebileceği bir durum. Savcılığa suç duyurunda bulundum. Onlarda takip yapılacağını söyledi. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

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Dolandırıcılardan 'Yok artık' dedirten mesaj!
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