Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Türkiye dünyanın vicdanı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Sultanbeyli Belediyesi'nin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanan söyleşide, "Hayatım Sinema" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında "Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum" diyen Koçyiğit "Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.