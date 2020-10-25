25. yılda 5 çifte Covid-19 önlemleriyle nikâh kıyıldı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi'nce düzenlenen Toplu Düğün Etkinliği, 25 yılı geride bıraktı. Daha önce yemek ikramı ve müzik eşliğinde gerçekleşen törenler, pandemi nedeniyle bu yıl sessiz bir şekilde yapıldı. Halk Sarayı'nda gerçekleşen 25. Toplu Düğün Töreni'nde 5 çift bir araya geldi. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilen törende her aileden belirli sayıda kişi salona alındı.

İlahiyat Fakültesi'nden yeni mezun olan çiçeği burnunda damat Erkan Yılmaz, "Bu yıl evlilik hazırlığı yapıyorduk. Toplu nikâh olduğunu duyunca da başvurduk. Covid-19 önlemlerine uyarak nikâhımızı kıydırdık. Çok iyi oldu" dedi.

"YENİ MEZUN OLDUM"

Nikâhları kıyılan çiftler, mesafeyi koruyarak hatıra fotoğraf çekildi. "Evet" diyerek mutlu yuvaya ilk adımı atan gençlerin arasında üniversite mezunu Erkan Yılmaz ve nişanlısı Neslihan İne de bulundu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bu sene bitiren Yılmaz, "Bu yıl evlilik hazırlığı yapıyorduk. Toplu nikâh olduğunu duyunca da başvurduk. Bizim için çok iyi oldu. Organizasyondan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

"MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Yeni evlenenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Mutlu yuva huzurlu toplum diyerek çıktığımız yolda 25 yılı doldurduk. Projemizle birlikte mutlu ve sağlam aile temellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maddi manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Çiftlerimize mutluluklar diliyorum."

Çiftlere çeyiz olarak iki çekyat, halı, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, porselen yemek ve çatal kaşık takımı, elektrikli süpürge, fırın, bardak, tencere, ütü, ütü masası ve çaydanlık seti hediye edildi.