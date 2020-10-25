Çakarlı araçla gasp yapan çete çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Adem Ç., Doğan A., Gündüz B., Halis K., İmam Ç. ve Yasin K.'nin Bayrampaşa, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde çakarlı araçla gece vakti silahla yol kesip insanları yağmaladığı anlatıldı. İddianameye göre, çetedeki 4 kişi polis yelekli, telsizli ve çakarlı araçla Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarında gece yarısı Ali B.'nin önünü keserek, 16 bin 940 lira parasını gasp etti.Aynı çete, Esenler'den Taksim'e eğlenmeye giden Onur G., Toprak F. ve Zehra İ.'nin içinde bulunduğu aracın önünü de Gaziosmanpaşa'da kesti. İkisi polis yelekli dört kişi, bu vatandaşların ise ceplerindeki 6 bin lirayı zorla aldı. Gasp edilen vatandaşların şikâyetleri üzerine polis ekipleri, şebekenin peşine düştü. Şüphelilerden Halis K., Yasin K. ve İmam Ç. Başakşehir'de başka bir vatandaşı gasp etmek üzereyken suçüstü yakalandı. Şüpheli Doğan A. da Gayrettepe'de gözaltına alındı.Gerçek polislerce gaspçıların elinden kurtarılan Vedat D. ifadesinde, bankadan para çektikten sonra aracına binmek üzereyken kendilerine polis süsü veren kişiler tarafından alıkonulduğunu söyledi.