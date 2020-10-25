Düzce'de kırmızı ışıkta geçen motosikletlinin paylaşımları dikkat çekti

Kaza, Düzce'de saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Akın Kap, 81 EG 195 plakalı motosikletiyle kırmızı ışık ihlali yaparak Talha Pişkin'in kullandığı 67 AK 474 plakalı otomobile çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akın Kap ile arkasındaki Duygu Ç. yaralandı. Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





ASKER KAÇAĞI OLAN SÜRÜCÜ DAHA ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ



Öte yandan, motosiklet sürücüsü Akın Kap'ın yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Akın Kap'ın daha önce sosyal medya hesabından motosiklet ile hız ve akrobatik hareketler yaparken çektiği görüntüleri paylaşması ise dikkat çekti.

CEZA KESİLDİ

Motosikleti trafikten men edilen alkollü sürücüye toplamda 5 ayrı suçtan 11 bin 358 TL ceza kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti

KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Düzce'de kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Akın Kap'ın alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı. Kap'a ehliyetsiz araç kullanmaktan, drift atmaktan, kırmızı ışıkta geçmekten, plakalarını kapatmaktan ve makas atarak ani şerit değiştirmek suçlarından toplam 11 bin 358 TL para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.