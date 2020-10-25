İnşaat alanından tarih fışkırdı

Bodrum'da inşaat kazısının yapıldığı alanda tarihi eser olduğu değerlendirilen duvarlar ortaya çıktı. Milyonluk proje çıkan tarihi duvarlar nedeniyle durduruldu.Yokuşbaşı Mahallesi Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sokak üzerindeki bir arazide inşaat için çalışma başlatıldı. Yürütülen kazı çalışması esnasında tarihi eser olduğu düşünülen duvarlara rastlanması üzerine Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Müze yetkilileri gözetiminde duvarların çıktığı alanda sondaj kazısına başlandı. Çıkan bulguların, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. Çıkan tarihi duvarlar nedeniyle milyonluk inşaat durduruldu.Mahalle sakinleri ise bölgede daha önce de tarihi eser niteliğinde taşlar, sütunların olduğunu ve Bodrum Kalesi'ne teslim edildiğini anlattı. Kazı yapılan alanın yanında iş yeri bulunan Yaman Olgaç, aynı yerin yanındaki eski evinde de benzer kalıntıların çıktığını, bu yeni buluntuların onların devamı olduğunu belirterek, "Bakalım hangi antik eserlerin, hangi bulguların, buluşların peşinden bizi götürecek. Ortaya neler çıkacak merakla izliyoruz" dedi.