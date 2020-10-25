Kahramanmaraş’taki yangının sebebi: Yıldırım

Kahramanmaraş'ın Sumaklı Mahallesi Güdenli mevkiindeki ormanlık alana, dün saatlerinde yıldırım isabet etmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 55 kişilik personel sevk edildi. Alevlere 8 arazöz, 4 su tankı ve 10 iş makinesi ile müdahale edilirken, helikopterle de havadan destek vererek söndürme çalışması yapılmıştı.

15 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Gece 03.00'te kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangın alanında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge müdürlüğü bu sabah yangının zarar gördüğü alanın havadan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.